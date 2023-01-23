



Мики Зоар: "Я никогда не думал об отмене мероприятий в Шаббат"

Министр культуры и спорта депутат Кнессета Мики Зоар ответил критикам, которые возмутились решением о замораживании субсидируемых культурных мероприятий в Шаббат.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



С момента основания государства в Израиле существует статус-кво, который, к сожалению, уходящий министр нарушил в прошлом году и впервые в истории Министерства культуры и спорта решил активно инициировать деятельность, которая происходит именно в Шаббат. Подобно тому, как ни один официальный правительственный орган в Израиле не инициирует деятельность в Шаббат , министерство культуры и спорта не будет инициировать деятельность в Шаббат", - заявил Зоар.



Также Зоар объяснил свое решение в серии твитов.



"Итак, после ложной информации в СМИ, вот правда, как она есть. Я никогда не говорил и не думал об отмене мероприятий или отказе в финансировании культурных учреждений, работающих в Шаббат. Наоборот, когда я вступил в должность, я недвусмысленно дал понять, что мы сохраним статус-кво и свободу граждан Израиля, и, среди прочего, я также дал понять, что не буду вмешиваться в футбольные матчи в Шаббат. Мне жаль, что некоторые СМИ сотрудничают с лживыми заявлениями оппозиционных партий, чтобы напугать общественность, вместо того, чтобы отражать правду", - написал министр.