



Мики Зоар: проголосовавшие за Эльхарар - предатели

Министр культуры и спорта Мики Зоар присоединился к критике в отношении членов коалиции, которые проголосовали за кандидатуру Карин Эльхарар в комитет по назначению судей.



По разным оценкам, представительницу оппозиции поддержали примерно 4-6 членов коалиции.



"Те, кто голосовал за Эльхарар, предали коалицию", — сказал Зоар в интервью 12-му каналу.



Ранее этим также возмутилась Тали Готлиб, которую поддержали лишь 15 человек в ходе тайного голосования.

