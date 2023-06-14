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мики зоар | Фото: скриншот
14.06.2023 19:30 Алина Груднева

Мики Зоар: проголосовавшие за Эльхарар - предатели

Министр культуры и спорта Мики Зоар присоединился к критике в отношении членов коалиции, которые проголосовали за кандидатуру Карин Эльхарар в комитет по назначению судей.

По разным оценкам, представительницу оппозиции поддержали примерно 4-6 членов коалиции.

"Те, кто голосовал за Эльхарар, предали коалицию", — сказал Зоар в интервью 12-му каналу.

Ранее этим также возмутилась Тали Готлиб, которую поддержали лишь 15 человек в ходе тайного голосования.
 

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