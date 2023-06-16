Мики Зоар: отставка Левина приведет к принципу домино
Если министр юстиции Ярив Левин решится уйти в отставку, это приведет к принципу домино в правительстве.
Такой прогноз в интервью 12-му каналу озвучил министр культуры и спорта Мики Зоар.
"Если Ярив Левин уйдет из правительства, то этот шаг приведет к массовым отставкам в Ликуде и в правительстве", - сказал он.
Зоар также раскритиковал членов коалиции, проголосовавших за представительницу оппозиции в комитет по назначениям судей.
"Некоторые люди из коалиции думали, что это голосование нанесет вред Нетаниягу, это позор. Комитет по отбору судей в его нынешнем составе несбалансирован", - добавил он.