



Мики Зоар: отставка Левина приведет к принципу домино

Если министр юстиции Ярив Левин решится уйти в отставку, это приведет к принципу домино в правительстве.



Такой прогноз в интервью 12-му каналу озвучил министр культуры и спорта Мики Зоар.



"Если Ярив Левин уйдет из правительства, то этот шаг приведет к массовым отставкам в Ликуде и в правительстве", - сказал он.



Зоар также раскритиковал членов коалиции, проголосовавших за представительницу оппозиции в комитет по назначениям судей.



"Некоторые люди из коалиции думали, что это голосование нанесет вред Нетаниягу, это позор. Комитет по отбору судей в его нынешнем составе несбалансирован", - добавил он.



