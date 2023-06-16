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Мики Зоар: отставка Левина приведет к принципу домино
16.06.2023 18:27 Алина Груднева

Мики Зоар: отставка Левина приведет к принципу домино

Если министр юстиции Ярив Левин решится уйти в отставку, это приведет к принципу домино в правительстве.

Такой прогноз в интервью 12-му каналу озвучил министр культуры и спорта Мики Зоар.

"Если Ярив Левин уйдет из правительства, то этот шаг приведет к массовым отставкам в Ликуде и в правительстве", - сказал он.

Зоар также раскритиковал членов коалиции, проголосовавших за представительницу оппозиции в комитет по назначениям судей.

"Некоторые люди из коалиции думали, что это голосование нанесет вред Нетаниягу, это позор. Комитет по отбору судей в его нынешнем составе несбалансирован", - добавил он.

 

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