



Мики Зоар: Мы не достигнем договоренностей в резиденции президента

Министр культуры и спорта Мики Зоар от "Ликуд" в среду в интервью 12 каналу прокомментировал переговоры в резиденции президента относительно компромисса по судебной реформе.



"Сейчас кажется, что мы не достигнем договоренностей в резиденции президента, потому что оппозиция хочет разжечь протест", – сказал он.



“Реформа была остановлена ​​”для того, чтобы залечить раскол среди людей”, и коалиция хотела бы одобрить ее консенсусом”, – добавил Зоар.”Если переговоры провалятся, нам придется продвигать реформу в одностороннем порядке. Как мы это будем делать и что будем делать, я пока не знаю”.



“Если реформа не будет продвигаться – для Нетаниягу нет коалиции”, – подчеркнул он, добавив, что коалиция должна будет одобрить хотя бы одну часть реформы. “Вся эта коалиция появилась на свет с желанием внести поправки в судебную систему”.



“Мы никуда не уйдем, отработаем четыре года – и неизбежно будем делать ремонт системы. В конце концов, мы хотим произвести реформу один раз, а сеять рознь в народе и ненависть на улицах”, – сказал министр.