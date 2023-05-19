



Мики Зоар: будет создана коалиция из 80 депутатов, вопрос только в том, когда



Министр культуры и спорта Мики Зоар в интервью газете "Исраэль Ха Йом" выразил мнение, что в какой-то момент будет сформирована “широкая коалиция”.



Отвечая на вопрос о том, является ли правительство единства выходом из сложившейся ситуации, Зоар сказал: "К сожалению, время еще не пришло по многим причинам, которые всем известны, но недалек тот день, когда в Израиле будет создано правительство единства, состоящее из более чем 80 депутатов. Такое правительство будет способствовать единству народа, уменьшению ненависти в обществе и сплоченности. Когда это произойдет? Не знаю. Будет ли это, я думаю, да".

