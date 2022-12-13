



Мики Леви уронил слезу, покидая пост спикера Кнессета

Во время прощальной речи уходящего министра Меира Коэна, обращенной к его другу Мики Леви, покидающему пост спикера Кнессета, Леви пролил слезу. "Спасибо тебе за то, что ты любишь эту страну", - сказал ему Коэн.



יו"ר הכנסת היוצא מיקי לוי מוחה דמעה בזמן נאום הפרידה של השר מאיר כהן. pic.twitter.com/M93H0Qa8BN — חדשות הסקופים. (@Haskupim) December 13, 2022

"Ты - человек с огромным сердцем для каждого, независимо от того, откуда он родом. Мы знаем тебя и твое огромное сердце", - прочувственно сказал Коэн."Ты прошел через бурный и сложный Кнессет, ты выдержал все нагрузки и стиснул зубы, когда в твой адрес сыпались оскорбления. Я прошу прощения за этого Мики".Коэн закончил: "Дорогой Мики, будь здоров и счастлив. Спасибо тебе за то, что ты любишь эту страну, Иерусалим, вечность Израиля. Люблю тебя очень сильно".В конце его речи оба обнялись, и члены Кнессета восторженно захлопали. "Я не разрешаю хлопать", - в шутку сказал Леви членам Кнессета.