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Мики Леви раскритиковал предыдущий Кнессет
15.11.2022 17:11 Ольга Белозерова

Мики Леви раскритиковал предыдущий Кнессет

Уходящий спикер Кнессета Микки Леви осуждает политический дискурс в предыдущем парламенте, сообщает Times of Israel.

"Основываясь на своем опыте работы в Кнессете, я с большой болью говорю: предыдущий Кнессет был низшей точкой в ​​истории страны, с оскорбительными и пренебрежительными высказываниями, оспариванием легитимности правительства, получившего голоса Кнессета, и нарушением всех общепринятых правил игры, известные этому учреждению", - заявил Леви.

Леви добавил: "Приведение к присяге нового Кнессета - желанное время для перемен, обновления и иного поведения".

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