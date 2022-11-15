



Мики Леви раскритиковал предыдущий Кнессет

Уходящий спикер Кнессета Микки Леви осуждает политический дискурс в предыдущем парламенте, сообщает Times of Israel.



"Основываясь на своем опыте работы в Кнессете, я с большой болью говорю: предыдущий Кнессет был низшей точкой в ​​истории страны, с оскорбительными и пренебрежительными высказываниями, оспариванием легитимности правительства, получившего голоса Кнессета, и нарушением всех общепринятых правил игры, известные этому учреждению", - заявил Леви.



Леви добавил: "Приведение к присяге нового Кнессета - желанное время для перемен, обновления и иного поведения".