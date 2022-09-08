Новости » Политика
Мики Леви провел встречу с главой Национальной ассамблеи Франции
08.09.2022 10:35 Ольга Белозерова

Мики Леви провел встречу с главой Национальной ассамблеи Франции

Спикер Кнессета Мики Леви в рамках своего визита во Францию встретился с главой Национальной ассамблеи страны Яэль Браун-Пиве.

В ходе встречи Мики Леви заявил о важность "борьбы с экстремистскими голосами", которые представляют "серьезную угрозу стабильности демократии и верховенства закона". Об этом сообщает Israel Defence.

Кроме этого, Мики Леви выразил обеспокоенность по поводу предложенной крайне левыми во Франции декларации о признании Израиля "государством апартеида".

Также он высказал позицию Израиля по поводу новой ядерной сделки с Ираном и ее опасности.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы