



Мики Леви провел встречу с главой Национальной ассамблеи Франции

Спикер Кнессета Мики Леви в рамках своего визита во Францию встретился с главой Национальной ассамблеи страны Яэль Браун-Пиве.



В ходе встречи Мики Леви заявил о важность "борьбы с экстремистскими голосами", которые представляют "серьезную угрозу стабильности демократии и верховенства закона". Об этом сообщает Israel Defence.



Кроме этого, Мики Леви выразил обеспокоенность по поводу предложенной крайне левыми во Франции декларации о признании Израиля "государством апартеида".



Также он высказал позицию Израиля по поводу новой ядерной сделки с Ираном и ее опасности.