



"Мики Леви беспрецедентно опозорил Кнессет и самого себя"



Депутат Кнессета Боаз Бисмут (Ликуд) дал интервью радио Галей ЦАХАЛ и обрушился с нападками на уходящего спикера Кнессета: "Есть вещи, которые являются консенсусом, избрание спикера Кнессета - это государственное дело. Мики Леви беспрецедентным образом опозорил Кнессет и самого себя. Оппозиция полностью проигнорировала тот факт, что в Израиле проходят выборы".



Что касается публикации статей очевидного соглашения между Ликудом и Яадут А-Тора, он ответил на это: "Опубликованный список - это список требований Яадут А-Тора, Ликуд не согласился с ним. Премьер-министр силен и не поддается давлению, статус-кво в Государстве Израиль не пострадает."