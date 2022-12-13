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"Мики Леви беспрецедентно опозорил Кнессет и самого себя"
13.12.2022 08:18 Аркадий Бочаровский

"Мики Леви беспрецедентно опозорил Кнессет и самого себя"


Депутат Кнессета Боаз Бисмут (Ликуд) дал интервью радио Галей ЦАХАЛ и обрушился с нападками на уходящего спикера Кнессета: "Есть вещи, которые являются консенсусом, избрание спикера Кнессета - это государственное дело. Мики Леви беспрецедентным образом опозорил Кнессет и самого себя. Оппозиция полностью проигнорировала тот факт, что в Израиле проходят выборы".

Что касается публикации статей очевидного соглашения между Ликудом и Яадут А-Тора, он ответил на это: "Опубликованный список - это список требований Яадут А-Тора, Ликуд не согласился с ним. Премьер-министр силен и не поддается давлению, статус-кво в Государстве Израиль не пострадает."

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