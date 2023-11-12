



Михаил Подоляк ответил Илону Маску, который снова раздает советы Украине

“Когда кто-то в России произносит слово “переговоры”, он действительно прямо говорит: “Не дайте нам проиграть, не дайте нам отвечать за преступления, сохраните нам возможности убивать, насиловать, захватывать, заставьте Украину смириться и стать на колени”… Когда кто-то, кто комфортно сидит за тысячи километров от войны и рассуждает о чужих судьбах, предлагает Украине согласиться на “переговоры/капитуляцию” после 600+ дней кровавого геноцида, он на самом деле предлагает позволить России продолжить совершать преступления, вырезать гражданское население, убивать глобальные правила. Пока мир не захлебнется демократической кровью и не признает тиранов глобальными лидерами”, — написал Подоляк в Telegram.



Советник руководителя ОП Михаил Подоляк Украины удивился тому, как фривольно некоторые иностранные граждане раздают советы.



“Если с кровожадностью россиян все понятно, то что движет отдельными гражданами стран демократии, которые так и не поняли сущности этой войны, ее природы и истинной цели России? И даже не хотят осознать мотивы тех, кто, теряя близких, защищает свое право на жизнь и свободу…”, — подчеркнул Михаил Подоляк.

