



Михаэли: законодательный процесс нужно остановить полностью

Председатель "Авода" Мейрав Михаэли призвала полностью прекратить законодательные процессы в рамках правовой реформы, а не отложить их на время.



По ее словам, лишь после этого возможен диалог между оппозицией и коалицией.



"Еще одно голосование, и система правления в Израиле изменится. Несмотря на все протесты, несмотря на то, что вчера вечером сотни тысяч людей спонтанно вышли на улицы, законодательная комиссия под председательством Ротмана продолжила продвигать закон о смене режима на второе и третье голосование", - сказала она.



По словам Михаэли, лишь после этого оппозиция будет "очень рада" вступить в диалог, чтобы укрепить демократию и гарантировать, что она никогда "больше не будет подвергаться таким атакам".

