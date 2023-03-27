



Михаэли в ответ Нетаниягу: "Борьба и протест должны усилиться"

Председатель партии "Авода" Мерав Михаэли ответила на заявление премьер-министра о приостановке судебной реформы.



"В день, когда стало ясно, что Нетаниягу научился у поляков, как подавлять демонстрации, он снова обращается только к своим сторонникам с речью, полной лжи и подстрекательств против половины граждан страны. Никаких приостановок. Сколько еще мы будем попадаться в ловушку сотрудничества с Нетаньяху?

Мы уже говорили - только полная отмена опасных революционных законов. Нетаньяху не отказывается от них, он пытается выиграть время за счет нашей демократии. Борьба и протест должны продолжаться и усиливаться", - заявила Михаэли.

