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Михаэли в ответ Нетаниягу: "Борьба и протест должны усилиться"
27.03.2023 21:28 Евгения Маркова

Михаэли в ответ Нетаниягу: "Борьба и протест должны усилиться"

Председатель партии "Авода" Мерав Михаэли ответила на заявление премьер-министра о приостановке судебной реформы.

"В день, когда стало ясно, что Нетаниягу научился у поляков, как подавлять демонстрации, он снова обращается только к своим сторонникам с речью, полной лжи и подстрекательств против половины граждан страны. Никаких приостановок. Сколько еще мы будем попадаться в ловушку сотрудничества с Нетаньяху?
Мы уже говорили - только полная отмена опасных революционных законов. Нетаньяху не отказывается от них, он пытается выиграть время за счет нашей демократии. Борьба и протест должны продолжаться и усиливаться", - заявила Михаэли.
 

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