



Михаэли требует созвать комиссию по иностранным делам и обороне

Председатель "Авода" Мейрав Михаэли призвала Юли Эдельштейна экстренно созвать комиссию Кнессета по иностранным делам и обороны.



По ее словам, это необходимо сделать на фоне слухов о возможности заключения соглашения о нормализации отношений с Саудовской Аравией при посредничестве США.



Михаэли пояснила, что Кнессет должен проверить детали переговоров, которые ведут Вашингтон и Эр-Рияд.



"Мы должны убедиться в том, что жизненно важные дипломатические решения принимаются в соответствии с экзистенциальными потребностями безопасности Израиля, а не в соответствии с политическими интересами Нетаниягу", - отметила она.