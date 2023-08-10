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Михаэли требует созвать комиссию по иностранным делам и обороне
10.08.2023 15:41 Алина Груднева

Михаэли требует созвать комиссию по иностранным делам и обороне

Председатель "Авода" Мейрав Михаэли призвала Юли Эдельштейна экстренно созвать комиссию Кнессета по иностранным делам и обороны.

По ее словам, это необходимо сделать на фоне слухов о возможности заключения соглашения о нормализации отношений с Саудовской Аравией при посредничестве США.

Михаэли пояснила, что Кнессет должен проверить детали переговоров, которые ведут Вашингтон и Эр-Рияд.

"Мы должны убедиться в том, что жизненно важные дипломатические решения принимаются в соответствии с экзистенциальными потребностями безопасности Израиля, а не в соответствии с политическими интересами Нетаниягу", - отметила она.

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