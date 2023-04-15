Михаэли: Смотрич - худший глава минфина в истории Израиля
Председатель Авода Мейрав Михаэли прокомментировала понижении кредитного рейтинга по версии Израиля агентством Moody's до "стабильного".
Она обвинила министра финансов Бецалеля Смотрича в "провале".
"Все высшие должностные лица предостерегали его от нанесения ущерба экономике. Но мессианские заблуждения и желание отомстить БАГАЦу возобладали над рациональностью", - сказала она.
По словам Михаэли, министр финансов Смотрич является "одним из виновников этого кризиса".
"Это худший министр финансов в истории страны", - резюмировала она.