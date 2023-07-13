



Михаэли против Лапида: снова привилегированный белый мужчина раздавил женщин



Политический корреспондент 12-го канала Дафна Лиэль, один из столпов израильского левого мэйнстрима, опубликовала информацию о скандале в оппозиции.



Госпожа Лиэль пишет: “Жесткое противостояние в оппозиции - 3 депутата хотели подняться, чтобы ответить министру Май Голан на пленуме по закону о придании политического статуса Управлению по улучшению положения женщин (Михаэли, Тамано Шата и Шарон Нир). Но, в конце концов, право выступить было предоставлено председателю оппозиции Лапиду. Михаэли была в ярости. В частной беседе она, в сказала: "Мерзость, опять привилегированный белый мужчина раздавил женщин". Авода также не стала поддерживать законы депутатов Еш Атид".