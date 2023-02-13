Новости » Политика
Михаэли: Призывы к переговорам по судебной реформе — это "ловушка"
13.02.2023 16:43 Евгения Маркова

Михаэли: Призывы к переговорам по судебной реформе — это "ловушка"

Лидер партии "Авода" Мейрав Михаэли говорит, что предложения о переговорах с коалицией о внесении изменений в ее план судебной реформы являются "ловушкой".

"К сожалению, слово "переговоры" — это ловушка", — сказала Михаэли на пресс-конференции. 

Михаэли обвиняет коалицию в том, что она "пытается заставить замолчать тысячи" протестующих против плана реформ, "используя слово "переговоры" в качестве ложного соблазна.

Вчера вечером президент Исаак Герцог призвал к обсуждению и переговорам между коалицией и оппозицией, хотя министр юстиции Ярив Левин отклонил просьбы о прекращении законодательного блицкрига во время этих переговоров.

Другие члены оппозиции, включая Бени Ганца и Яира Лапида, заявили, что они поддержат содержательные переговоры с законодательной паузой в качестве предварительного условия.

"Есть альтернатива ловушке, которую они расставили для нас… мы будем усиливать протесты, пока они не предстанут перед правосудием. Мы не позволим им забрать нашу демократию", — заявила Михаэли.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы