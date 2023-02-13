



Михаэли: Призывы к переговорам по судебной реформе — это "ловушка"

Лидер партии "Авода" Мейрав Михаэли говорит, что предложения о переговорах с коалицией о внесении изменений в ее план судебной реформы являются "ловушкой".



"К сожалению, слово "переговоры" — это ловушка", — сказала Михаэли на пресс-конференции.



Михаэли обвиняет коалицию в том, что она "пытается заставить замолчать тысячи" протестующих против плана реформ, "используя слово "переговоры" в качестве ложного соблазна.



Вчера вечером президент Исаак Герцог призвал к обсуждению и переговорам между коалицией и оппозицией, хотя министр юстиции Ярив Левин отклонил просьбы о прекращении законодательного блицкрига во время этих переговоров.



Другие члены оппозиции, включая Бени Ганца и Яира Лапида, заявили, что они поддержат содержательные переговоры с законодательной паузой в качестве предварительного условия.



"Есть альтернатива ловушке, которую они расставили для нас… мы будем усиливать протесты, пока они не предстанут перед правосудием. Мы не позволим им забрать нашу демократию", — заявила Михаэли.

