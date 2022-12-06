



Михаэли призывает не давать Нетаниягу еще 14 дней на формирование правительства

Лидер партии "Авода" Мейрав Михаэли обратилась к президенту Израиля Ицхаку Герцогу с просьбой отклонить ожидаемую просьбу Биньямина Нетаниягу о предоставлении дополнительных 14 дней для формирования нового правительства.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



"Нетаниягу стремится нанести серьезный удар по демократической природе государства и принять драконовские законы, прежде чем взять на себя фактическую ответственность в качестве премьер-министра", - заявила Михаэли.



Если Нетаниягу не получит дополнительные 14 дней, то у него останется времени до конца недели, чтобы сформировать правительство. Коалиционные соглашения были подписаны с четырьмя из пяти союзников Нетаниягу.