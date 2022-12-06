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Михаэли призывает не давать Нетаниягу еще 14 дней на формирование правительства
06.12.2022 15:22 Ольга Белозерова

Михаэли призывает не давать Нетаниягу еще 14 дней на формирование правительства

Лидер партии "Авода" Мейрав Михаэли обратилась к президенту Израиля Ицхаку Герцогу с просьбой отклонить ожидаемую просьбу Биньямина Нетаниягу  о предоставлении дополнительных 14 дней для формирования нового правительства.

Об этом сообщает "Аруц Шева".

"Нетаниягу стремится нанести серьезный удар по демократической природе государства и принять драконовские законы, прежде чем взять на себя фактическую ответственность в качестве премьер-министра", - заявила Михаэли.

Если Нетаниягу не получит дополнительные 14 дней, то у него останется времени до конца недели, чтобы сформировать правительство. Коалиционные соглашения были подписаны с четырьмя из пяти союзников Нетаниягу. 

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