



Михаэли призвала начальника полиции гарантировать свободу протестов

Лидер партии "Авода" Мейрав Михаэли обратилась к начальнику полиции Израиля Коби Шабтаю перед демонстрацией левых, которая пройдет в субботу вечером в Тель-Авиве.



В своем обращении Михаэли призвала Шабтая гарантировать свободу протестов, сообщает "Аруц Шева".



Михаэли попросила, чтобы начальник полиции "приказал всем полицейским в этом районе разрешить свободу демонстрации и защитить демонстрантов от провокаций со стороны сторонников правительства и сторонников министра национальной безопасности, которые хотят агитировать участников и навредить демонстрации".



"Митинг в прошлую субботу завершился без происшествий благодаря ответственным действиям полиции, которая знала, как защитить безопасность демонстрантов и предоставить право на протест, как это делала полиция Тель-Авива в течение последнего десятилетия. После заявлений министра национальной безопасности и соратников Нетаниягу, есть реальная обеспокоенность, что в ходе предстоящей демонстрации отношения между полицией и гражданами на улицах резко ухудшатся", - заявила Мейрав Михаэли.