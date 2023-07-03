



Михаэли: предыдущие правительства Нетаниягу виноваты в беззаконии в Дженине

Лидер партии "Авода" Мерав Михаэли обвиняет прошлые правительства премьер-министра Биньямина Нетаниягу в том, что они способствовали беззаконию в Дженине.



Ситуация с безопасностью в Дженине - "результат усиления ХАМАСа и ослабления Палестинской автономии прошлыми правительствами Нетаниягу", - заявила Михаэли, открывая заседание своей фракции в Кнессете.



Эта "давняя политика взрывается у нас на глазах", добавляет она.



"Настоящая безопасность может быть достигнута только путем дипломатической сделки", - говорит она, призывая к решению о двух государствах для прекращения израильско-палестинского конфликта.



Михаэли также обвиняет коалицию в том, что она "пользуется операцией", чтобы продвинуть законопроект об ограничении судебного контроля за "разумностью" решений избранных должностных лиц.



"Я не поддерживаю правительство, я посылаю силу ЦАХАЛу и силам безопасности", - говорит она.

