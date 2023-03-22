



Михаэли: поселенцы - самая большая угроза для Израиля

Председатель "Авода" Мейрав Михаэли ответила депутату от "Религиозных сионистов" Орит Струк относительно отмены закона о размежевании.



"Безумное поведение Орит Струк и обещания вернуть Израиль в кровавое болото Газы еще раз доказывают: наибольшая опасность для Государства Израиль исходит от экстремистски настроенных поселенцев. За осуществление своего мессианского фанатизма их руководство готово заплатить жизнями наших солдат. Беспорядочное и опасное руководство", - сказала Михаэли.



Она ответила таким образом на слова Струк о том, что необходимо вернуть поселения в Газе.



"Нашим первым шагом будет легализация ешивы Хомеш, а затем мы будем постепенно обновлять поселения в этом районе. Я верю, что в конце концов грех размежевания будет обращен вспять. Я не знаю, сколько времени это займет. К сожалению, возвращение в Газу повлечет за собой много жертв, так же как уход из Газы сопровождался многими жертвами. Но в конечном итоге, это часть земли Израиля, и придет день, когда мы туда вернемся", - сказала Струк.