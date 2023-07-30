



Михаэли: Политические лидеры всего мира обеспокоены судебной реформой Израиля

Лидер партии ”Авода” Мейрав Михаэли получила сообщения о поддержке от лидеров социал-демократических партий со всего мира после того, как Кнессет принял закон об “основании разумности”, написала она в Twitter в пятницу.



“Хорошие друзья Израиля глубоко обеспокоены происходящим здесь прямо сейчас переворотом режима. Социал-демократические партии по всему миру, с которыми мы находимся в постоянном контакте, предлагают помощь и опыт и, прежде всего, солидарность с либеральными силами в Израиле. Я вижу огромную важность в укреплении связей с демократическими силами по всему миру на благо либерального и демократического Израиля”, – написала она.

