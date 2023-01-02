



Михаэли: Отмена полос общественного транспорта - безответственность

Председатель Аводы, член Кнессета Мейрав Михаэли, прокомментировала распоряжение министра Мири Регев пересмотреть проект Михаэли о полосах общественного транспорта.



Михаэли заявила: "Отмена полос общественного транспорта по всей стране только потому, что они были проведены в смену и в рамках моей политики, является безответственной и вредит каждому гражданину Государства Израиль. Больше нагрузок. Больше пробок. Больше часов на дорогах. Какое высокомерие и непрозрачность присутствует в этом решении. Это противоположно переменам, которых желает Государство Израиль".