



Михаэли осуждает 12 млрд шекелей "взяток" политическим партиям в госбюджете

Лидер партии "Авода" Мейрав Михаэли критикует запланированное коалицией выделение 12 миллиардов шекелей на приоритеты партий-партнеров как "платежи за политическую защиту" в своем выступлении в начале заседания фракции ее левоцентристской оппозиционной партии в Кнессете в понедельник.



Касаясь воскресных вечерних сообщений о том, что коалиция планирует выделить значительный объем дискреционного финансирования на политические приоритеты, она говорит, что эти средства являются "взяткой ультраортодоксам, взяткой поселенцам и взяткой крайне правым, которые угрожают Израилю".



По словам Михаэли, сохраняя целостность коалиции за счет дискреционных ассигнований, средства будут способствовать сплочению союзных партий, которые "голосуют против демократии, против равенства, против прав женщин, против прав ЛГБТ, против гражданского равенства, против перспектив мира — просто против Государство Израиль".



