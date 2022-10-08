Новости » Политика
Михаэли о работе общественного транспорта в Шаббат: правильно со всех сторон
08.10.2022 17:44 Алина Груднева

Михаэли о работе общественного транспорта в Шаббат: правильно со всех сторон

Министр транспорта Мерав Михаэли считает правильной работу общественного транспорта в Шаббат.

 
Об этом сообщает Ynet.
 
"Общественный транспорт в Шаббат не должен быть причиной войны между религиозными и светскими людьми. Общественный транспорт в Шаббат — это правильно с социальной, экономической и моральной точки зрения", - сказала она.
 
По словам Михаэли, работа транспорта является решением для всех, у кого нет личного автомобиля.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы