



Михаэли о работе общественного транспорта в Шаббат: правильно со всех сторон

Министр транспорта Мерав Михаэли считает правильной работу общественного транспорта в Шаббат.

Об этом сообщает Ynet.

"Общественный транспорт в Шаббат не должен быть причиной войны между религиозными и светскими людьми. Общественный транспорт в Шаббат — это правильно с социальной, экономической и моральной точки зрения", - сказала она.

По словам Михаэли, работа транспорта является решением для всех, у кого нет личного автомобиля.