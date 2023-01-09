



Михаэли о новом правительстве: "Пироманы, которые все разрушают"

Лидер партии "Авода" Мейрав Михаэли, бывший министр транспорта, говорит, что нынешнее правительство разрушает все, чего удалось добиться прошлой коалиции.



Об этом сообщает Times of Israel.



"Эта группа пироманов идет от министерства к министерству и просто разрушает и разрушает. Это не публично избранные должностные лица; это группа подрядчиков по сносу", - заявила она.



По словам Михаэли, протесты, прошедшие на выходных, - только начало.



"Это только начало. Не заблуждайтесь: мы будем выходить на улицы неделю за неделей, пока не заменим вас", - подчеркнула она.