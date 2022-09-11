



Михаэли недовольна подключением Лапида

Председатель Мерец Мейрав Михаэли разозлилась на предложение премьер-министра Яира Лапида объединиться с Авода в обмен на министерские должности.

"Он предложил командам обсудить предложения по позициям, и Михаэли объяснили, что в этом нет смысла, поскольку это был вопрос принципа", - сказано в сообщении.

В ответ Авода заявила: "Спор идет о сути, а не о должностях и доспехах. Союз между партиями был опробован в прошлом и с треском провалился. До сих пор мы не видели опроса, показывающего, что Союз укрепляет лагерь. Здесь спорят не о делах, а об охране лагеря от возвращения Нетаниягу".