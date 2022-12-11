Михаэли назвала "большой потерей" смерть экс-депутата партии "Авода"
Лидер партии "Авода" Мейрав Михаэли назвала "большой потерей" смерть бывшего депутата партии Моше Мизрахи, у которого остановилось сердце.
"Какая большая потеря. Моше Мизрахи, великая душа, дорогой человек, праведный путь которого всегда был перед глазами, бесстрашный борец с коррупцией. Суперинтендант на пенсии и невероятно преданный член Кнессета. Мне выпала честь служить и сражаться вместе с ним и на его стороне в Кнессете", - написала Михаэли.
איזה אבדן גדול. משה מזרחי, נשמה גדולה, איש יקר שדרך הישר הייתה לנגד עיניו תמיד, לוחם בשחיתות ללא הרף וללא מורא. ניצב בדימוס וח"כ מחויב להפליא. היתה לי זכות לשרת ולהלחם איתו ולצדו בכנסת. מפלגת העבודה ואני מחבקות את משפחת מזרחי ברגעים הכל כך קשים האלה. יהי זכרו ברוך.— Merav Michaeli מרב מיכאלי (@MeravMichaeli) December 11, 2022