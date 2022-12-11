



Михаэли назвала "большой потерей" смерть экс-депутата партии "Авода"

Лидер партии "Авода" Мейрав Михаэли назвала "большой потерей" смерть бывшего депутата партии Моше Мизрахи, у которого остановилось сердце.



"Какая большая потеря. Моше Мизрахи, великая душа, дорогой человек, праведный путь которого всегда был перед глазами, бесстрашный борец с коррупцией. Суперинтендант на пенсии и невероятно преданный член Кнессета. Мне выпала честь служить и сражаться вместе с ним и на его стороне в Кнессете", - написала Михаэли.



