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Михаэли назвала "большой потерей" смерть экс-депутата партии "Авода"
11.12.2022 15:06 Ольга Белозерова

Михаэли назвала "большой потерей" смерть экс-депутата партии "Авода"

Лидер партии "Авода" Мейрав Михаэли назвала "большой потерей" смерть бывшего депутата партии Моше Мизрахи, у которого остановилось сердце.

"Какая большая потеря. Моше Мизрахи, великая душа, дорогой человек, праведный путь которого всегда был перед глазами, бесстрашный борец с коррупцией. Суперинтендант на пенсии и невероятно преданный член Кнессета. Мне выпала честь служить и сражаться вместе с ним и на его стороне в Кнессете", - написала Михаэли.

 

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