



Михаэли нашла объяснение волне насилия

Глава Авода Мейрав Михаэли связала последнюю волну насилия в Израиле с приходом к власти правого блока, возглавляемого Биньямином Нетаниягу.

Соответствующее заявление она сделала в понедельник, 28 ноября.

"Когда страна захвачена и находится в руках экстремистов, которые все говорят "мы здесь хозяева" и "мы можем делать все, что хотим", когда арабы, левые, правозащитники объявляются врагами, когда что-то оправдывает размахивание пистолетом — это значит, что любого, кто не "мы", можно бить", - сказала она.