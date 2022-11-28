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Михаэли нашла объяснение волне насилия
28.11.2022 16:36 Алина Груднева

Михаэли нашла объяснение волне насилия

Глава Авода Мейрав Михаэли связала последнюю волну насилия в Израиле с приходом к власти правого блока, возглавляемого Биньямином Нетаниягу.

 
Соответствующее заявление она сделала в понедельник, 28 ноября.
 
"Когда страна захвачена и находится в руках экстремистов, которые все говорят "мы здесь хозяева" и "мы можем делать все, что хотим", когда арабы, левые, правозащитники объявляются врагами, когда что-то оправдывает размахивание пистолетом — это значит, что любого, кто не "мы", можно бить", - сказала она.

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