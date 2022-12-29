



Михаэли: надеюсь, что Регев не похоронит мои достижения



Уходящий министр транспорта Мерав Михаэли сказала, что "следующий министр транспорта найдет сильное и стабильное министерство, в который был вложен самый большой бюджет общественного транспорта в истории страны".



Она добавила: "Я предлагаю, чтобы в интересах общества она не отменяла инверсию пирамиды, и, прежде всего, не отменяла исторические решения, которые я принимала на этом посту, включая работу скоростного трамвая каждый день недели - в том числе по субботам".

