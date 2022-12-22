



Михаэли: мы продолжим бороться за демократию

Председатель Авода Мейрав Михаэли прокомментировала заявление Биньямина Нетаниягу о формировании правительства.



Соответствующее заявление она сделала в четверг, 22 декабря.



"Лицо, обвиняемое в совершении преступлений, могло назначить налогового преступника министром здравоохранения и министром внутренних дел, лицо, осужденное за поддержку террористической организации, — министром внутренней безопасности, а предполагаемого преступника в сфере недвижимости — министром жилищного строительства", – сказала она.



По словам Михаэли, Нетаниягу смог сформировать правительство, которое "пропагандирует дискриминацию, отчуждение и расизм".



"Мы будем продолжать бороться за демократию и сионизм в Кнессете и за его пределами, пока не победим", - добавила она.

