



Михаэли: министерство транспорта превратили в филиал Ликуда

Директор Управления общественного транспорта министерства транспорта Ран Шадми объявил о прекращении своей работы - примерно через неделю после отставки генерального директора Управления аэропортов, генерал-майора Хаги Тополански.



Представители транспортной отрасли сообщили Ynet, что его решение было принято после того, как он почувствовал, что его профессионализм не находит понимания и применения, и они заявили, что сомневаются, что другие профессиональные чиновники останутся на своих должностях в Управлении общественного транспорта.



Объявляя о своем уходе, Шадми сказал, что "после завершения формирования государственного бюджета и заключения по реформе тарифов транспортного правосудия я передаю бразды правления другим, которые продолжат развивать общественный транспорт на благо всех граждан".



Бывший министр транспорта Мерав Михаэли, которая назначила Шадми на эту должность в сентябре прошлого года, также прокомментировала его уход, написав на своей странице в Twitter: "Один за другим отличные профессионалы министерства транспорта покидают ведомство, которое Регев превращает в филиал коррумпированного бибистского Ликуда. Удачи всем нам в пробках".







