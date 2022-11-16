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Михаэли - Лапиду и Ганцу: не позволяйте своему эго управлять вами
16.11.2022 18:07 Алина Груднева

Михаэли - Лапиду и Ганцу: не позволяйте своему эго управлять вами

Председатель Авода Мейрав Михаэли обратилась к Яиру Лапиду и Бени Ганцу.

 
Она призвала их прекратить публичные ссоры.
 
"Мы в Авода готовимся к бескомпромиссной борьбе с опасным и антидемократическим законодательным блицкригом, который планируют для нас Нетаниягу и его экстремистские партнеры", - сказала она.
 
В персональном обращении к Лапиду и Ганцу она отметила следующее:
 
"Не позволяйте своему эго управлять вами. На карту поставлена ​​наша демократия. Мы не должны позволить им сокрушить ее. Проявите лидерство и ответственность", - сказала Михаэли.

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