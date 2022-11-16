



Михаэли - Лапиду и Ганцу: не позволяйте своему эго управлять вами

Председатель Авода Мейрав Михаэли обратилась к Яиру Лапиду и Бени Ганцу.

Она призвала их прекратить публичные ссоры.

"Мы в Авода готовимся к бескомпромиссной борьбе с опасным и антидемократическим законодательным блицкригом, который планируют для нас Нетаниягу и его экстремистские партнеры", - сказала она.

В персональном обращении к Лапиду и Ганцу она отметила следующее:

"Не позволяйте своему эго управлять вами. На карту поставлена ​​наша демократия. Мы не должны позволить им сокрушить ее. Проявите лидерство и ответственность", - сказала Михаэли.