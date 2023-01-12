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Михаэли критикует экономический план: "Завеса, чтобы скрыть захват власти"
12.01.2023 16:02 Ольга Белозерова

Михаэли критикует экономический план: "Завеса, чтобы скрыть захват власти"

Лидер партии "Авода" Мейрав Михаэли раскритиковала экономический план, представленный вчера Биньямином Нетаниягу и Бецалелем Смотричем.

По мнению Михаэли, план является лишь "дымовой завесой", истинное предназначение которой - скрыть захват власти. Об этом сообщает Jerusalem Post.

В своем Twitter Михаэли обвинила Нетаниягу в использовании плана как "дымовой завесы, чтобы скрыть захват власти и разрушение правовой системы, которые он планирует реализовать в ближайшие несколько недель". 

"Спойлер: г-н "Стоимость жизни" не будет иметь дело со стоимостью жизни, точно так же, как он не будет предоставлять бесплатное образование. Это ложные обещания, как и его обещание защищать демократию", - подчеркнула она.

 

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