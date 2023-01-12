Михаэли критикует экономический план: "Завеса, чтобы скрыть захват власти"
Лидер партии "Авода" Мейрав Михаэли раскритиковала экономический план, представленный вчера Биньямином Нетаниягу и Бецалелем Смотричем.
По мнению Михаэли, план является лишь "дымовой завесой", истинное предназначение которой - скрыть захват власти. Об этом сообщает Jerusalem Post.
В своем Twitter Михаэли обвинила Нетаниягу в использовании плана как "дымовой завесы, чтобы скрыть захват власти и разрушение правовой системы, которые он планирует реализовать в ближайшие несколько недель".
"Спойлер: г-н "Стоимость жизни" не будет иметь дело со стоимостью жизни, точно так же, как он не будет предоставлять бесплатное образование. Это ложные обещания, как и его обещание защищать демократию", - подчеркнула она.
ספוילר: מר יוקר המחיה לא יטפל ביוקר המחיה, כמו שהוא לא באמת מביא חינוך חינם. ההבטחות האלה שקריות בדיוק כמו ההבטחות שלו לשמור על הדמוקרטיה. נתניהו מנסה לייצר מסך עשן כדי להסתיר את ההפיכה המשטרית וריסוק מערכת המשפט שהוא מתכנן לבצע בשבועות הקרובים. נתראה בהפגנה במוצ"ש.— Merav Michaeli מרב מיכאלי (@MeravMichaeli) January 11, 2023