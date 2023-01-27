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Михаэли хочет лишить депутатов служебного транспорта в Шаббат
27.01.2023 09:25 Алина Груднева

Михаэли хочет лишить депутатов служебного транспорта в Шаббат

В четверг, 27 января, председатель "Авода" Мейрав Михаэли подала законопроект, запрещающий депутатам и госслужащим пользоваться служебным транспортам в Шаббат.

Согласно ее инициативе, запрет должен действовать, пока не работает общественный транспорт.

"Шабат был и останется днем ​​отдыха. Вопрос заключается в том, будет ли Шаббат символизировать неравенство между гражданами Израиля. Пока Нетанияху и его партнеры продолжают применять один закон к себе, а другой - к обществу, мы будем продолжать бороться, чтобы разоблачить лицемерие и предоставить свободу передвижения 80% населения", - отметила Михаэли.

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