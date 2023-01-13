



Михаэли: Экономический план правительства — "дымовая завеса для захвата власти"

В среду премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр финансов Бецалель Смотрич обнародовали свой правительственный план по борьбе с инфляцией, который предполагает годовое замораживание налога на недвижимость, стабилизированные цене на газ и снижение цен на коммунальные услуги на 70%.



В течение часа после завершения презентации лидер партии "Авода" и бывший министр Мейрав Михаэли раскритиковала план в Твиттере, обвинив Нетаниягу в использовании плана как "дымовой завесы, чтобы скрыть захват власти и разрушение правовой системы", которые он планирует реализовать в ближайшие несколько недель.



"Спойлер: г-н "Стоимость жизни" не будет иметь дело со стоимостью жизни, точно так же, как он не будет предоставлять бесплатное образование. Это ложные обещания, как и его обещание защищать демократию", — написала Михаэли.