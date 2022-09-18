



Михаэли: дорогая Аелет, тот, кто запутался - это ты

Министр внутренних дел Аелет Шакед и министр транспорта Мейрав Михаэли обменялись колкостями после заседания правительства.

Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.

Министры поссорились после того, как Михаэли призвала к продвижению мирных переговоров с палестинцами, Шакед ей возразила, отметив, что такой шаг не интересует арабского союзника Израиля - ОАЭ.

"Мейрав запуталась. Я рекомендую нам отучиться от навязчивой идеи преклоняться перед палестинцами. Арабский мир понимает силу Израиля и заинтересован в связях с нами, не отделяя нас от нашей собственности и нашей земли", - написала Шакед в Twitter.

Ответ Михаэли с возражениями не заставил себя долго ждать.

"Дорогая Аелет, тот, кто запутался за последний год, это не я", - ответила она.

По словам Михаэли, самой большой опасностью для Израиля является потеря его идентичности как еврейского и демократического государства "из-за объединения с тремя миллионами палестинцев".

"Закрытие глаз на эту экзистенциальную угрозу из-за политических опасений угрожает существованию и будущему Государства Израиль", - добавила она.