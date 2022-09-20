



Михаэли: Бен-Гвир готов "уничтожить" Израиль

Председатель Авода Мерав Михаэли выступила с нападками в адрес депутата Кнессета Итамара Бен-Гвира.

Соответствующее заявление она сделала вечером, 20 сентября, выступая на мероприятии в Тель-Авиве, посвященном запуску ее предвыборной кампании.

Михаэли считает, что Бен-Гвир якобы готов "уничтожить" Израиль.

"Я увидела то же насилие, подстрекательство и расизм, которые угрожают нам с тех пор, как они угрожали Ицхаку Рабину, те, кто тогда были "изгоями-сорняками", сегодня являются депутатами Кнессета. И они могут быть министрами", - сказала она.