



МИД Японии вызвал российского посла

МИД Японии вызвал посла РФ Михаила Галузина и выразил ему протест в связи с задержанием 26 сентября консула японского генконсульства во Владивостоке.



Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси заявил, что действия российской стороны являются нарушением Венской конвенции.



"В ответ на это сегодня заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори вызвал посла России в Японии Галузина в министерство иностранных дел, где выразил резкий протест, потребовал от российской стороны официальных извинений. Я настоятельно призываю российскую сторону серьезно отнестись к протесту и предложению японской стороны", - сказал министр.