



МИД вызвал на ковер посла Польши из-за заявлений о "неблагодарности Украины"

Во вторник, 1 августа, в Министерство иностранных дел Украины вызвали посла Польши. Причиной этого стали резкие высказывания министра Канцелярии президента Польши Марцина Пшидача. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.



"1 августа в МИД Украины был приглашен посол Республики Польша в Украине Бартош Цихоцкий из-за высказываний министра Канцелярии президента Республики Польша, руководителя Офиса международной политики Марцина Пшидача", - говорится в сообщении.



Отмечается, что во время встречи было отмечено, что заявления о якобы неблагодарности украинцев за помощь Польше не соответствуют действительности и являются неприемлемыми.



"Убеждены, что украинско-польская дружба намного глубже политической целесообразности. Политика не должна ставить под сомнение взаимопонимание и прочность отношений наших народов", - сообщил Николенко.



В МИД Украины также добавили, что никакие заявления не помешают совместно завоевать мир и построить общее европейское будущее.



Отметим, ранее Пшидач заявил о том, что Польша оказала Украине большую поддержку. По его словам, "Украине стоило бы начать ценить роль, которую Варшава сыграла для Киева в течение последнего времени".



Отмечается, что эти высказывания прозвучали на фоне ситуации с блокированием экспорта украинского зерна через Польшу.