МИД Великобритании возглавил экс-премьер

В понедельник, 13 ноября, в Великобритании назначен новый министр иностранных дел Королевства. Им стал бывший премьер-министр Дэвид Кэмерон.



Об этом говорится в официальном сообщении британского правительства.



В Офисе Сунака подчеркнули, что король Чарльз III одобрил предоставление Кэмерону места в Палате лордов, позволяя ему вернуться в правительство, несмотря на то, что он не был избранным членом парламента.



The Rt Hon @David_Cameron has been appointed Secretary of State for Foreign, Commonwealth and Development Affairs @FCDOGovUK pic.twitter.com/r9fL9dIgzs