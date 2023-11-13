



МИД Великобритании возглавил экс-премьер

В понедельник, 13 ноября, в Великобритании назначен новый министр иностранных дел Королевства. Им стал бывший премьер-министр Дэвид Кэмерон.



Об этом говорится в официальном сообщении британского правительства.



В Офисе Сунака подчеркнули, что король Чарльз III одобрил предоставление Кэмерону места в Палате лордов, позволяя ему вернуться в правительство, несмотря на то, что он не был избранным членом парламента.



The Rt Hon @David_Cameron has been appointed Secretary of State for Foreign, Commonwealth and Development Affairs @FCDOGovUK pic.twitter.com/r9fL9dIgzs — UK Prime Minister (@10DowningStreet) November 13, 2023



Но для того, чтобы Кэмерон мог занять должность в Кабинете министров, ему предоставили титул пожизненного пэрства. Отметим, что в Великобритании обладателям пожизненного пэрства предоставляется титул барона и право на место в Палате лордов, если они имеют соответствующий возраст и гражданство.



Что касается самого Кэмерона, он отсутствовал на политической арене более семи лет после того, как в июле 2016 года после референдума о выходе Великобритании из ЕС покинул пост премьер-министра.



Но и это еще не все. В рамках перестановок в возглавляемом Риши Сунаком правительстве министром внутренних дел вместо Суэллы Бравермен назначен экс-глава МИД Джеймс Клеверли. Браверман уволили с должности министра внутренних дел после ее резонансной статьи, в которые она обвинила лондонскую полицию в предвзятости в пользу пропалестинских протестов.