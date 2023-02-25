



МИД Великобритании: Мы не планируем взаимодействовать с Бен-Гвиром

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил депутатам, что Великобритания не взаимодействовала с министром национальной безопасности Итамаром Бен Гвиром и “в настоящее время не планирует этого делать”, сообщила в пятницу Jewish Chronicle.



В письме к депутатам, опубликованном в четверг Советом арабо-британского взаимопонимания, Клеверли написал: “Правительство Великобритании не нанимало Итамара Бен-Гвира в качестве министра национальной безопасности, и у нас нет текущих планов сделать это”. Британский министр подверг критике израильские общины в Иудее и Самарии, написав, что они являются незаконными в соответствии с международным правом и “препятствуют миру”, но также сказал, что Великобритания отвергает определение Израиля как “апартеид”.



Комментарии Клеверли были даны в ответ депутатам, которые написали ему в декабре, выразив “серьезную озабоченность” по поводу нового правительства Нетаниягу и его “аннексионистской политики”. В письме содержался призыв к министру иностранных дел предостеречь Израиль от изменения статус-кво на Храмовой горе, предотвратить строительство новых общин в Иудее и Самарии и прекратить торговлю с ними, а также прекратить поставки оружия Израилю.



В своем ответе, отправленном 13 февраля, Клеверли написал, что понимает их “разочарование” в связи с “растущей нестабильностью в Израиле”, написав: “Мы будем продолжать давить на Израиль и палестинцев в связи с настоятельной необходимостью воздерживаться от каких-либо действий, которые затрудняют мир, и воздерживаться от подстрекательских выражений”.



Затем он подтвердил, что Великобритания не планирует взаимодействовать с Бен-Гвиром: “Мы призываем все израильские стороны воздерживаться от подстрекательских выражений и демонстрировать терпимость и уважение к группам меньшинств”.