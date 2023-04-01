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МИД Великобритании и России обменялись “любезностями“ в Twitter
01.04.2023 18:15 Ирина Демьянова

МИД Великобритании и России обменялись “любезностями“ в Twitter

Министерства иностранных дел Великобритании и России устроили небольшую первоапрельскую перепалку в Twitter.

Вчера Россия опубликовала свою обновленную внешнеполитическую доктрину, в которой определены ответы на так называемые "экзистенциальные угрозы" и задекларирована поддержка незападных региональных лидеров в противодействии "гегемонии США".

МИД РФ опубликовал в Twitter ссылку на документ со своим комментарием: "Внешняя политика России является миролюбивой, открытой, предсказуемой, последовательной, прагматичной и базируется на уважении общепризнанных принципов и норм международного права".

МИД Великобритании разместил скриншот этого твита россиян и написал: "День смеха ЗАВТРА".

Сегодня МИД РФ ответил ссылкой на страницу своего веб-сайта, содержащую тексты под названиями, например, "Политические преступления, совершенные Великобританией" и "Примеры фабрикации западными странами поводов для агрессии против других государств".

В сопроводительном тексте в Twitter российское ведомство написало: "Первое апреля! Вот, исправили для вас ссылку".

 

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