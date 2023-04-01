



МИД Великобритании и России обменялись “любезностями“ в Twitter

Министерства иностранных дел Великобритании и России устроили небольшую первоапрельскую перепалку в Twitter.



Вчера Россия опубликовала свою обновленную внешнеполитическую доктрину, в которой определены ответы на так называемые "экзистенциальные угрозы" и задекларирована поддержка незападных региональных лидеров в противодействии "гегемонии США".



МИД РФ опубликовал в Twitter ссылку на документ со своим комментарием: "Внешняя политика России является миролюбивой, открытой, предсказуемой, последовательной, прагматичной и базируется на уважении общепризнанных принципов и норм международного права".



МИД Великобритании разместил скриншот этого твита россиян и написал: "День смеха ЗАВТРА".



Сегодня МИД РФ ответил ссылкой на страницу своего веб-сайта, содержащую тексты под названиями, например, "Политические преступления, совершенные Великобританией" и "Примеры фабрикации западными странами поводов для агрессии против других государств".



В сопроводительном тексте в Twitter российское ведомство написало: "Первое апреля! Вот, исправили для вас ссылку".



