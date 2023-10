МИД Великобритании: ХАМАС не “боевики”, они – “террористы”

Министр иностранных дел Соединенного Королевства Джеймс Клеверли опубликовал свое осуждение ХАМАС в сообщении в социальной сети X 7 октября.



Клеверли написал, что “ХАМАС не боевики”.



“ХАМАС – террористы. Нет другого слова, чтобы описать жестокость ракетных обстрелов или террористических атак, направленных против гражданского населения”, – считает министр.

Hamas are not “fighters”.



Hamas are not “militants”.



Hamas are terrorists.



There is no other word to describe the brutality of firing rockets or terrorist attacks targeting civilians.