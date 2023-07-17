



МИД Украины проводит срочные консультации в штаб-квартире ООН

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сегодня, 17 июля, проводит в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке срочные консультации из-за выхода РФ из "зерновой сделки". Об этом говорится в заявлении МИД Украины.



"Дмитрий Кулеба проводит в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке срочные консультации с партнерами относительно следующих шагов после выхода России из "зерновой сделки", - говорится в сообщении.



Отмечается, что это происходит по поручению президента Украины Владимира Зеленского.



В последние недели российские чиновники угрожали, что Москва прекратит свое участие в "зерновой сделке". Сегодня пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что договоренности по "зерновой сделки" фактически прекращены.