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МИД Украины просит передать ему Саакашвили
02.02.2023 13:11 Раиса Вовк

МИД Украины просит передать ему Саакашвили

МИД Украины назвал психологическим и физическим насилием действия грузинской власти по отношению к гражданину Украины Михаилу Саакашвили, призвал Грузию прекратить эти пытки и передать осужденного Украине. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

"Призываем грузинские власти немедленно прекратить издеваться над Михаилом Саакашвили и передать его Украине. Не играйте с жизнью человека ради политической мести", сказано в сообщении.

В МИД добавили, что грузинские власти действуют "в худших традициях НКВД СССР", когда применяют к Саакашвили "психологическое и физическое насилие, отказывают ему в срочно необходимой медицинской помощи, сознательно создавая непосредственную угрозу его жизни".

В ведомстве подчеркнули, что грубое нарушение прав человека в отношении украинского гражданина идет в разрез с задекларированным курсом Тбилиси на получение членства в ЕС и свидетельствует о сворачивании демократии в Грузии.

МИД также призвал иностранные правительства и международные организации встать публично на защиту Саакашвили. 

Напомним, что бывший президент Грузии, гражданин Украины Саакашвили на судебном заседании по видеосвязи продемонстрировал, в каком ужасном физическом состоянии он находится, связь прервали.

Президент Владимир Зеленский считает, что власти Грузии медленно убивают бывшего грузинского президента и нынешнего гражданина Украины Михеила Саакашвили.

В Грузии происходит судебный процесс относительно возможной отсрочки тюремного наказания Саакашвили. Сейчас Саакашвили, который находится в тбилисской клинике Vivamedi, перевели в реанимацию в связи с ухудшением состояния здоровья. В мае Зеленский вернул украинское гражданство Саакашвили. 

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