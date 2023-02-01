



МИД Украины отреагировал на отчет Human Rights Watch по противопехотным минам

Украина приняла к сведению Отчет международной неправительственной организации Human Rights Watch (HRW), который будет должным образом проанализирован причастными учреждениями Украины. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.



Реализуя свое право на самозащиту в соответствии со ст.51 Устава ООН, Украина полностью выполняет взятые на себя международные обязательства на фоне совершения российскими оккупантами военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида украинского народа.



Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении (Оттавская конвенция) и Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться чрезмерными или имеют неизбирательное действие (КНО). важными международными инструментами по запрещению такого негуманного типа оружия, как противопехотные мины.



События последнего года доказывают, что сейчас, как никогда, важна универсализация этих многосторонних механизмов в сфере разоружения и контроля над вооружениями. Ожидаем, что HRW совместно с ее международными партнерами из неправительственных организаций и всем мировым сообществом активизирует усилия на этом направлении, в частности, оказывая давление на РФ с целью немедленного прекращения преступной войны против Украины с использованием всего спектра негуманного оружия и возвращения России в международное правовое поле.



Напомним, что согласно Оттавской конвенции, Украина уничтожила уже 3 млн противопехотных мин, в том числе запасы чрезвычайно опасных мин ПОМ-3. Россия же, напав на Украину, использовала и использует весь спектр запрещенных мин, особенно опасные для гражданских мины ПОМ-3 "Медальон".



Украинская сторона всегда проявляла открытость к взаимодействию с международными неправительственными организациями, в частности, только в прошлом году был проведен ряд встреч с представителями HRW.



Рассчитываем также, что HRW будет активно содействовать Украине в деле консолидации международных усилий по оказанию помощи нашему государству в сфере противоминной деятельности.