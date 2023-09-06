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МИД Украины обвинил Путина в “глубоко укоренившемся антисемитизме”
06.09.2023 20:17 Наталья Богинская

МИД Украины обвинил Путина в “глубоко укоренившемся антисемитизме”

Президента Владимира Путина обвинили в “глубоко укоренившемся антисемитизме” после того, он заявил, что “западные страны назначили этнического еврея, чтобы прикрыть героизацию нацизма в Украине”.

“Хроническая зацикленность Путина на этническом происхождении украинского президента является еще одним проявлением глубоко укоренившегося антисемитизма российской элиты”, – заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.

Известно, что прадеды президента Зеленского, первого еврейского лидера Украины, были убиты нацистскими войсками, которые подожгли их деревню на Украине. Его дед также погиб, сражаясь с вторгшейся немецкой армией.

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