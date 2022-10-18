



МИД: Украина направит официальную просьбу Израилю о системах ПВО

Украина направит официальную ноту правительству Израиля с просьбой безотлагательно предоставить системы противовоздушной обороны для защиты от ракетных атак России. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга во вторник, 18 октября.



Он напомнил, что вчера обратился к странам ЕС с просьбой о предоставлении Украине систем противовоздушной обороны.



«Еще одна новость на этом направлении – сегодня Украина направит официальную ноту правительству Израиля с просьбой безотлагательно предоставить Украине системы противовоздушной обороны и начать качественное сотрудничество по получению Украиной соответствующих технологий», – сообщил Кулеба.



Напомним, 17 октября высокопоставленные представители министерства иностранных дел Еврейского Государства заявили, что слова министра диаспоры Нахмана Шая о необходимости предоставить оружие Украине "не отражают политику" израильского правительства. Соответствующий комментарий был сделан спустя несколько часов после того, как Дмитрий Медведев сказал, что поставки Израилем оружия в Украину разрушат отношения с Россией.



Ранее Шай выступил с призывом предоставить оружие Украине, комментируя новости о том, что Иран поставляет дроны-камикадзе России, которая использует эти БПЛА для бомбежек украинских городов, а также намерен предоставить баллистические ракеты.