



МИД Турции: Четырехсторонняя встреча по Сирии может пройти в Москве

В начале мая в Москве может состояться четырехсторонняя встреча на уровне министров иностранных дел по Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает Hurriyet.



В ходе встречи министров иностранных дел планируют обсудить зерновое соглашение и ситуацию в Сирии и Ливии.



“В ближайшее время запланирована четырехсторонняя встреча на уровне министров иностранных дел. Мы думаем, что это произойдет в начале мая. По предварительной информации, она состоится в Москве”, – отметил Чавушоглу.

