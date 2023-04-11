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МИД Турции: Четырехсторонняя встреча по Сирии может пройти в Москве
11.04.2023 08:55 Наталья Богинская

МИД Турции: Четырехсторонняя встреча по Сирии может пройти в Москве

В начале мая в Москве может состояться четырехсторонняя встреча на уровне министров иностранных дел по Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает Hurriyet.

В ходе встречи министров иностранных дел планируют обсудить зерновое соглашение и ситуацию в Сирии и Ливии.

“В ближайшее время запланирована четырехсторонняя встреча на уровне министров иностранных дел. Мы думаем, что это произойдет в начале мая. По предварительной информации, она состоится в Москве”, – отметил Чавушоглу.
 

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