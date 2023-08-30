



МИД: Соглашение с Саудовской Аравией возможно в ближайшие полгода

Министр иностранных дел Эли Коэн в беседе с Israel National News 29 августа отметил, что он работает над достижением дипломатических успехов.



"Ликуд, возглавляемый Нетаниягу, – это тот, кто принес Авраамовы соглашения. Биньямин Нетаниягу – это тот, кто возглавит соглашение с Саудовской Аравией – и я верю, что это вполне достижимо в течение следующих шести месяцев", – заявил министр.



“Всего за последние полгода две мусульманские страны открыли посольства в Израиле. На следующей неделе страна из Азии откроет посольство в Иерусалиме", – сообщил Коэн, выступая на мероприятии в Региональном совете Биньямина.